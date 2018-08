Et detailplaneering kirjeldab maksimaalset võimalikku ehitusmahtu, mis on palju suurem kui uus haigla ja tervisekeskus vajab, tellis Viljandi haigla mahuanalüüsi, millest pärineb ka juuresolev illustratsioon. See ei ole siiski uue hoone eskiis. Milline hoone tegelikult välja nägema hakkab, selgub alles rahvusvahelise ideekonkursi käigus. Illustratsioonil on kujutatud vaade uue veetorni poolt.

FOTO: Sihtasutus Viljandi Haigla