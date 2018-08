Takistussõitja imelises suves särab kaks meistrikulda

Berit Lehtsaar hindas Eesti juunioride takistussõidu meistri tiitlit väga kõrgelt, sest noorele hobusele So Easy polnud ta kuigi suuri ootusi pannud. Selle tiitli toonud võistlus jäi talle So Easyga paraku viimaseks, sest too sõitis uude kodutalli Venemaal.

FOTO: Celin Lannusalu