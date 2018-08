Tegelikult ei ole kellelegi uudis, et Eesti noored, sealhulgas 15–16-aastased koolilapsed, pruugivad alkoholi. Mäletan oma tehnikumiaegsetest ekskursioonidest 30 aasta tagusest ajast, et joomine oli väga levinud, ning olen märganud, et vahepeal pole suurt midagi muutunud.