Esmaspäevast muutuvad maakonna busside sõidugraafikud.

Viljandi ühistranspordikeskuse juhatuse liige Kaupo Kase tunnistas, et eesootavad muudatused maakonna bussiliikluses on suured ja mahukad ning kõige täpsema graafiku leiab Viljandimaa ühistranspordikeskuse veebilehel http://transport.viljandimaa.ee/muudatused-3-september .

«Me anname endast kõik, et uuendused saaksid võimalikult kiiresti bussipeatustesse üles seatud, ent reaalsus on see, et 3. septembriks me paraku selle tööga valmis ei jõua,» tunnistas Kase ja palus inimestelt mõistvat suhtumist.