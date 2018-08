Seitsmekümnendate keskel sündinud Timpson on põline paalalinlane. «Mul on kaks venda, üks viis, teine üheksa aastat minust vanem. Ka enamik ümberkaudseid lapsi olid nendeealised, mina kui pisem jõmpsikas töllerdasin neil sabas. Oli rahvastepall, luurekas, jalgpall ja muu selline spordivärk. Seepärast olin oma ea kohta füüsiliselt ikka väga hästi arenenud,» räägib ta ning lisab, et koolivägivalda ta ei kogenud. «Kui keegi tuli norima, tegin füüsilise noomituse.»