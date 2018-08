Viljandi poistekoor alustab uut aastat 

Kahe ja poole aastane Viljandi poistekoor alustab oma uut lauluaastat. Hooaja esimene kokkusaamine on 5. septembril kell 17.30 Viljandi muusikakooli teise korruse saalis ning sinna on palutud koori endised lauljad koos vanematega. Samal päeval kell 16.45 on uute laulupoiste vastuvõtt. Oodatud on 8–13-aastased viisipidajad ja laulutahtelised poisid koos vanemaga.