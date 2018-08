Tarvastu kandis liiguvad vargad

Politsei pressiteenistuste infost selgub, et ööl vastu 24. augustit varastati Mustla alevikus Lembitu tänava maja juurest kerghaagis. Kahju on 500 eurot.

Samuti on korrakaitsjatele teada antud, et ööl vastu 6. augustit murti Viljandi vallas Kuressaare külas sisse korterisse, kust varastati must tahvelarvuti ja toidukaupu. 24. augustil teatati, et Viljandi vallas Pahuvere külas ärandati lukustamata kuurist mittekomplektne roller. Liiklusvahend leiti mahajäetuna mõne aja pärast lähedal asuva bussipeatuse juurest.