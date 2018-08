Vallavanem Alar Karu jagas valla Facebooki lehel turvakaamera salvestust. Videos on näha, et pühapäeva kell 4 hommikul kõnnib jänesekostüümis ja maskis tegelane vallamaja peaukse juurest mööda, naaseb siis mõne aja pärast kivimürakaga ning lennutab selle siis aknasse.

Alar Karu selgitas, et juhusliku mööduja vihapurse see olla ei saanud, sest sama isik on jäänud vallamaja turvakaamerate vaatevälja siis, kui ta uudistas ka hoovipoolseid ligipääse. «See pidi olema ettekavatsetud tegu. Ma vähemalt loodan, et tegemist oli mõne seltskonna kihlveoga. Ei tahaks küll uskuda, et selline ettevalmistus on tehtud raevust minu isiku või valla vastu,» arutles ta.