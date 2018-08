Viljandi Paalalinna kooli koostatud õppevahendite loendi alusel võrdlesime linna suuremate koolitarvete pakkujate hindu. Paalalinna kooli õppealajuhataja Tiina Pihlaku sõnul haarab just esimesse klassi minevate laste vanemaid tihti tunne, justkui hakkaksid nad koos järeltulijaga koolis käima ning nimekirjad aitavad sel puhul, et ostmisega üle ei pingutataks. «Keegi ei kontrolli 1. septembril kooliuksel, et kõik nimekirjas seisev olemas oleks,» sõnas Pihlak lisades, et mõnda asja võib alles talvel või kevadel vaja minna ning seega oleks mõistlik klassijuhatajaga läbi rääkida.