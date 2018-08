Praegu hoiab omavalitsus pöialt, et mõnesajaeurone koduseks kasutamiseks mõeldud seadeldis langetab kraanivee fluoriidi sisalduse normi piiresse. Kui see lootus ei täitu, võetakse arutuse alla järgmised variandid, nende hulgas võimalus, et kohalik köök pannakse kinni ja edaspidi tuuakse lastele soe toit mujalt kohale.