Kui vili on valmis, on õige aeg see purki panna

Kaiti Pirs ja Maire Vesingi, kas hoidiste tegemist on üldse võimalik raamatu abil ära õppida või on see pigem kunst, mis eeldab harjutamist? Kellele teie raamat on mõeldud?

Kaiti Pirs: Meie raamat on mõeldud eelkõige inimestele, kes tahavad kasutada oma aia saadusi ning teha neist toite ka siis, kui köögiviljade, puuviljade ja marjade hooaeg on juba läbi. Samuti nendele, kelle elutempo on väga kiire ja kes soovivad söögitegemisele kulutada võimalikult vähe aega, kuid kasutada siiski kohalikku naturaalset toorainet.