Männimäe lasteaed avab osaliselt uksed

Linnavalitsuse avalike suhete osakonna teatel on remont Männimäe lasteaia energiatõhususe edendamiseks jõudnud nii kaugele, et viis rühma ehk ligi sada last pääseb hoonet kasutama. Hoone ülejäänud osades ehitustööd jätkuvad. Töömaa ja kasutuses olev lasteaia osa on üksteisest eraldatud.