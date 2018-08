Viljandlased alustasid Saksamaal liigahooaega

«Tundus, et mängu esimene poolaeg läks väga närviliselt, praaki tuli mõlemalt poolt ohtralt,» kirjeldas Rasmus Ots esimest Bundesliga kogemust. «Teise poolaja oli algus juba tunduvalt parem ja kättesaadud edu kestis lõpuni. Rutschmann ja Rudeck on siin meeskonnas kui kuningad, teavad kõike läbi ja lõhki, aga on ka stabiilselt väga heal tasemel väravavahid.»

«Vastased olid kaitses just keskel väga kompaktsed, aga pall ei jõudnud äärele nii tihti kui soovinuks,» lisas Roosna. Tema sõnul on kolmas liiga ühtlase tasemega, ent vahe 2. Bundesligaga on nii mängijate meisterlikkuse kui klubide köögipoolelt on suur. «Meid peetakse oma tsoonis üheks soosikuks ja eks me tunneme ise ka, et on küllaltki hea võimalus midagi suurt korda saata,» avaldas Karl Roosna, kes on kahel varasemal hooajal aste tugevama liiga meeskonnas mänginud.