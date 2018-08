Kui tuntud kaubamärki kandev asutus tõmbab Eestis riiklikul tähtpäeval vardasse sinivalgemusta lipu, nagu juhtus 20. augustil Viljandis Maxima poes, on apsul uudisväärtus. Ja kui see leiab ajakirjanduses kajastamist, on ühtäkki väga palju inimesi, kelle peas trummeldavad küsimused nagu «No kuidas on see võimalik?».