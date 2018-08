Teadjamadki jäävad hätta, kui püüavad leida seletust ühele paremale uudisele, mis on Viljandimaa kohta viimasest ajast võtta. Juulis nägi maakonnas ilmavalgust 56 last. Veel rohkem sündis siin lapsi viimati 2007. aasta mais. Viljandi haiglas sündis eelmise kuu 56 lapsest 42. Nii et siin juulis ilmale tulnuid oli peaaegu 40 protsenti rohkem kui mullu samal ajal.