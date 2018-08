Veepiiril süüdatakse homme õhtul sadu lõkkeid

Kuigi muinastulede öö veebilehele kaardirakendusele on tänavu lõkkekohti märgitud kasinamalt kui mõnel muul aastal, ei pruugi see meremehe ja muinastulete öö eestvedaja Mairold Vaiki sõnul veel tähendada, et inimesed seda suvelõpusündmust vähem tähistaksid. Lihtsalt kaardirakendusele pole nii agarasti toimumiskohti lisatud ja kindlasti on oma osa sündmuste toimumise kajastusest enda peale võtnud Facebook.

Nii oli ka Viljandimaal täna hommikuse seisuga kaardile kantud üks muinastule paik Võrtsjärve ääres Kivilõppe rannas. Sotsiaalmeedia kaudu on siiski teada, et pühapäeval peetakse Võrtsjärve kaldal tulemuusika ööd ning laupäeval süüdatakse lõke Põhja-Sakala vallas Võivaku tiigi ääres.

"Seda on varem ka juhtunud, et lõkketeateid on olnud vähem märgitud," sõnas Vaik ja lisas, et näiteks on ühel rannal teada kolm tuletegemist, aga kohale minnes ei jõua lõkkeid kokku lugeda. "Meie eesmärk ongi ideed ja mõtet levitada ja veebileht on selle abivahed. Numbrid ei pea igal aastal suuremaks minema."

Sel aastal on korraldaja sõnul muinastulede öö fookuses tule juures laulmine ja koosolemine kas siis sõprade, naabrite või perega. "Me teadlikult ei ole kutsunud üles igaüht tingimata oma lõkkekohta märkima, vaid peamine on pidulikkus, koosolemine ja tähtis on ka tänavune sünnipäeva-aasta."

Veebilehelt on tore jälgida, kuidas lõkketraditsioon on levinud väljaspoole Eestit. "Seda tuleb igal aastal juurde," möönis Vaik. "Läänemere ääres võiks ju kunagi otsad kokku saada. See on küll tulevikusoov, et korraga oleks ükskord miljon inimest mere ääres. Aga see võtab aega."

Praegu saame rääkida peaaegu mõnekümnest tuhandest, kes aasta-aastalt augusti lõpus leiavad tee veekogu äärde tule juurde. Siinjuures ongi Vaiki sõnul ehk oluline just kvaliteet mitte kvantiteet. "Teinekord on sõprade või perega lõkke ääres istuda hoopis parem ahaa-moment kui tavalisel suurel suvesündmusel olla," lausus ta.