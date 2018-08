Päästeamet: Muinastuld tehes pea meeles ohutusnõudeid

Sel nädalavahetusel tähistatakse rannikul lõkete süütamisega muinastulede ööd. Viimastel aastatel on kena traditsioon möödunud päästeameti jaoks rahulikult, nii on näiteks kahel viimasel aastal olnud muinastulede ööl alla kümne sellise väljakutse, kus inimesed on olnud mures liiga suure lõkke ja leviva suitsu pärast.

Päästeamet tuletab meelde, et lõkete tegemisel ja lahtise tule kasutamisel tuleb järgida kõiki tuleohutusnõudeid ning tugeva tuule korral on lõkke süütamine ohtlik. Prognoosi kohaselt on oodata sel muinastulede ööl kohati vihma ja tuulepuhanguid kuni 14 meetrit sekundis. Tuule puhul peab silmas pidama ka selle suunda, et see ei kannaks sädemeid majade, roostiku või metsa poole.

Lõkke tegemisel peavad kindlasti käepärast olema kustutusvahendid. Mere ääres kustutusveest puudust ei ole, aga kindlasti tuleks kaasa võtta ämber või tulekustuti. Lõkkeplats peab olema tehtud mittepõlevale pinnasele ning tuld ei tohi jätta järelevalveta.