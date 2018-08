Teatejooksjad teevad tiiru ümber Võrtsjärve

"Kui keegi tahab veel juurde tulla, siis ära ei aeta," sõnas üks teatejooksu eestvedaja Marge Almre mittetulundusühingust Tarvastu Kool. Teatejooksjate nimekirjas on veel vabu kohti veidi üle saja, kuid võistlus saab edukalt peetud ka selle ligi 90 spordisõbraga, kes on praegu kirjas.

Teatejooksule antakse homme start Rannu Püha Martini kiriku juurest ja esiti lähevad rajale kaks võistkonda. Jooks kulgeb kahele poole distantsiga 50 kilomeetrit ja 50 kilomeetrit, et kokku tuleks sajakilomeetrine ring. "Ühed lähevad ühtpidi ja teised teistpidi," selgitas Almre. Kolmas võistkond, ja kui kokku tuleb ka neljas, lastakse rajale 20 minutit pärast esimesi, et vältida liiklusohtlike olukordi. Teatejooksu finiš on Mustla lauluväljakul esialgse arvestuse kohaselt neli tundi pärast esimestele võistkondadele stardi andmist.

Võistkondadesse on ette nähtud 16–25 liiget. Iga liige jookseb korra kohaselt kaks kuni kolm korda teatevahetust, mille pikkuseks on üks kilomeeter. "Üldiselt on nad arvestanud, et igaüks teeb vähemalt kaks," lausus Almre. "Jooksed ühe ära ja paari tunni pärast saab jälle joosta." Järgmisesse teatevahetuse paika viiakse jooksjad autoga.

Võrtsjärve teatejooks leiab aset teist korda. Mõne aasta eest võtsid sajakilomeetrise tiiru ette Tarvastu gümnaasiumi õpilased. Toona kulus Almre meenutust mööda terveks tiiruks seitse tundi ja 20 minutit. "Nüüd teemegi teist korda, sest igal aastal seda teha ei saa, sest tegemist on päris resursimahuka ettevõtmisega."