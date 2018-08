Põllumees saab põua kahjude leevendamiseks intressiga laenu  

Tänavune põud on tekitanud probleeme paljudele põllumeestele Eesti eri piirkondades. Raskustesse sattunud põllumajandustootjate kriisist läbi aitamiseks otsustas valitsus eraldada MES-ile 20 miljonit eurot, et leevendada ilmastikust tingitud käibevahendite puudust. Väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjal on võimalik laenata maksimaalselt 100 000 eurot kuni kolmeks aastaks intressimääraga 4–6,5 protsenti. Laenuintress on sõltuvuses ettevõtja krediidireitingust ja laenutagatistest.