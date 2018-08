Sügise lähenedes sagenevad teedel kokkupõrked metsloomadega

Salva Kindlustuse aktsiaseltsi kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt ütles pressiteenistuse vahendusel, et metsloomadele otsasõitude puhul inimesed enamasti õnneks viga ei saa. Paraku tuleb vahel ka seda ette, näiteks olukorras, kus kokkupõrge toimub põdraga. «Väiksemate loomadega avariid tekitavad pigem kahju ainult sõidukile, aga põder on nii massiivne, et siis võivad tagajärjeks olla juba ka inimvigastused,» märkis Kivirüüt.