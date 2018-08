Aeg rääkida töövõimest, mitte töövõimetusest

2016. AASTAL käivitunud töövõimereform ei püüdnud alguses paljude inimeste tähelepanu, kuid tõi endaga kaasa suured muudatused. Ligikaudu 100 000 inimest said teada, et nende elu muutub: enam ei räägita sellest, mida nad ei suuda, ning neid ei sildistata invaliidiks ega jäeta koju pensionile. Selle asemel selgitatakse välja nende tugevused ja nõrkused töö tegemisel ning toetatakse igaüht just tema piirangutest lähtudes. Nii saab igaüks oma võimete piires osaleda ühiskonnaelus ja tööturul.

Samas vajavad kõik sellised uuendused harjumist. Reformiga muutus töövõime hindamine ning koos sellega puude raskusastme tuvastamine. Arusaadav, et muudatustega kohanemine võib inimestele olla kohati raske ja ebameeldiv.

UUE TÖÖVÕIME hindamise süsteemi loomisel peeti tähtsaks lähtumist mitte diagnoosist, vaid tegutsemisvõimest, mida mõjutab inimese terviseseisund. Varem määrati püsiv töövõimetus diagnoosi järgi ehk iga diagnoos andis teatud protsendiga püsiva töövõimekao. Näiteks ühe sõrme puudumine tähendas 10 protsendi töövõime kaotust, sõltumata sellest, milliseid tegevuspiiranguid see tekitas. Nii oli hindamise protsess küll lihtne ja odav, aga ebatäpne.

Eesti töötervishoiuarstide eestvedamisel valminud töövõime hindamise metoodika järgib tunnustatud rahvusvahelisi standardeid ja arvestab iga inimese eripärasid. Varem hindasid töövõimet sotsiaalkindlustusametis töötavad ekspertarstid. Nüüd hindavad seda arstid, kes töötavad iga päev inimestega haiglates või tervisekeskustes. Nii on hindamisse kaasatud kõige värskem meditsiiniline teadmine ning see võimaldab vaadata diagnoosist kaugemale: selle mõju inimese individuaalsele võimekusele ja takistustele tööturul.

Töövõime hindamise eest vastutab nüüd töötukassa, sest just töötukassast saab vähenenud töövõimega inimene abi oma võimetele vastava töö leidmisel ja ka vajalikke teenuseid tööl püsimiseks.

TÖÖVÕIME HINDAMISE taotlus, mille esitavad tööealised inimesed, on eelmisest palju põhjalikum. Et hinnangut andes soovitakse lähtuda konkreetse inimese vajadustest ja eripäradest, on küsimused rohkem lahti seletatud ja kujundlikumad. Näiteks ei küsita enam umbmääraselt, kas inimesel on probleeme esemete tõstmisel, vaid tal palutakse mõelda, kas ta suudab tõsta liitrist veega täidetud anumat või tühja pappkasti. Taotluse vorm on tehtud selgemaks ja kasutatud on suuremat kirjapilti, et ka nägemispuudega inimene saaks iseseisvalt taotlust lugeda ja täita. Seetõttu on niinimetatud raamat küll paksem, aga saadakse selgemad vastused.

Samuti on iga küsimuse juures võimalik soovi korral täpsemalt kirjeldada, mida on vastuses mõeldud. Loomulikult võtab sellise taotluse täitmine – ning ka hilisem läbitöötamine ja analüüsimine – varasemast rohkem aega, kuid tänu sellele saadud täpsem tulemus on seda vaeva väärt.