Maksuamet avas uuendatud arvestuse e-teenuse  

Arvestuse e-teenuse peamised uuendused

• Arvestust puudutavad tegevused saab kätte ühest menüüst ning puudub vajadus eri alalehtedele liikuda.

• Kõikide nõuete ja kohustuste ülevaate leiab ühest kohast.

• Lehel «Nõuete ülevaade» plokis «Ettemaksukontod» kuvatakse aktiivsed ettemaksukontod, millel olevat raha on võimalik nõuete tasumiseks kasutada.

• Nõudeid saab mugavalt otsida. Otsingutulemused kuvatakse vaikimisi lehel. Kõiki otsingutulemusi saab alla laadida CSV-failina.

• Makstavat summat on võimalik ise komplekteerida. Tulevikukohustuste maksmisel saab jätta tasumisest välja kategooria tervikuna või nõuete kaupa.

• Nõudeid, mille määramise dokumendil on viitenumber, on võimalik tasuda, valides viitenumbriga nõude maksmise.

• Lisandus krediitkaardiga maksmise võimalus.

Allikas: maksu- ja tolliamet