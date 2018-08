Viljandimaalased on väga agarad laenajad  

Väikelaenu võtmine ei ole endiselt etteplaneeritud tegevus: vaid 11 protsenti vastanutest on teadlikud, et lähima aasta jooksul on neil vaja abi lisafinantseerimise kaudu. Suuremad kulutused, mida peamiselt planeeritakse, on eelkõige reisimise ja autoga seotud kulud. Uuringus tunnistas veerand vastanutest, et nende väikelaenu-, järelmaksu- või krediitkaardikohutused lähenevad 10 000 eurole, 22 protsendil juhtudest ei ületa laenusumma 5000 eurot. 40 protsendil vastanutest ei ole üldse väikelaenukohustusi.

SEB erasegmendi juht Triin Raudsepp tõdes, et tänapäeva sissetulekute, majandusarengu ning tööhõive tublide numbrite taga on loogiliselt ka hoogustunud tarbimine ja laenamine. «On oluline, et laenates oleks kliendil selge plaan nii headeks kui ka halbadeks aegadeks. Enne tarbimislaenu võtmist soovitame mõelda hoolikalt läbi, kui palju ja milleks on laenu vaja. Tähelepanu tasuks pöörata ka sellele, kas laenuga soetatavat vara on võimalik kasutada laenu tagasimaksmise perioodist kauem. Kui vastus on eitav, oleks mõistlikum eseme ostmiseks ise raha koguda,» kõneles ta.