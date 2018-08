Sõudmistreener Peeter Becker seisab Männimäe aerutamisbaasi ees, mille kaudu noored arvatavasti sisse murdsid. Beckeril on käes täispuhutav aerulaud, mis on klammerdajaga nii ära rikutud, et sellega ei saa saa enam kunagi veele minna.

FOTO: Elmo Riig