Mõnel Viljandit läbinud jalgrattatuuril on juhtunud, et pedaalijatevoo tõttu ristmikul ootama pidanud autojuht on sadulas olijatele keskmist näppu näidanud. Igaüks teab, et selle rahvusvahelise käemärgi sõnum ei ole mitte «Mina olen järjekorras esimene!», vaid midagi kurjustavat.