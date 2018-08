Repliik. Lõhkusid? Selge, nüüd teed ise!

Ma ei tea, kas ja milliseid edusamme selles vallas on tehtud, aga loodan väga, et asjaga on põhjalikult tegeldud. Sest põhimõtteliselt kuulun ma nende hulka, kes on üldkasuliku töö usku. Iga kord, kui ma loen või kuulen mingist seatembust, kuidas noored on võõra varaga laamendanud, tekib mõte, et oma kätega millegi suure korda- või valmistegemine oleks neile paras palk. Ja teha tuleks ikka nii, et otsa eest tilgub higi ja peopesad lähevad villi.