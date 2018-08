Algamas on muinasjuttude kuulamise aeg

Keegi ei räägi, milline rahasadu meie eelarvele on olnud soomlaste alkoralli Eesti poodides Euroopa Liidus kehtestatud kaupade vaba liikumise ajal. Tunnistan: sagedase lõunanaabrite külalisena olen näinud, et meie riigikassa sponsorid soomlased on nüüdseks samuti hoopis Ikla ja Valga piiril toimetavad kaupmehed üles leidnud.

Aga alkoholi ülemäära lihtne kättesaadavus ei ole jututeema ainult meil. Mõni päev tagasi Leedus Utenas leedulasest partnerilt kuuldu kohaselt on Leedus tööpäevadel võimalik alkoholi osta kella kaheksani ja pühapäeval kella kaheni.

Ma ei tea, kes on Eesti praeguse valitsuse maksupoliitika naeruvääristamise eestvedaja. Ilmselgelt paistavad selle tagant meie alkoholitootjate kõrvad. Küll aga ütlen mina, kes ma peaaegu iga nädal riigi lõunapiire ületan, et mulle tundub see hüsteeriliselt naeruväärne. Mina protesteerin omamoodi: ei osta sealt midagi.

TEINE TEEMA, millega meie valijaid suure tõenäosusega hullutama hakatakse, on samasooliste kooselu seadus. Selle kondi viskasid meie võrdse kohtlemise eestvedajad rahvuslastele, moodsa nimega rahvuskonservatiividele närimiseks.

Raske on öelda, miks nad seda tegid. Suure tõenäosusega oli põhjuseks soov paista välja tõelise eurooplasena. Ehk olnuks mõistlik enne veidi tausta uurida. Uurida, mida rahvas asjast arvab. Veel mõnikümmend aastat tagasi oli tolle seadusega legaliseeritud tegevus kriminaalkuritegu, ja mitte ainult kommunistlikus maailmas. Eesti poliitikute jumaldatud Suurbritanniaski oli see hukka mõistetud.

Igal juhul on rahva arvamuse ebapiisava arvestamisega põhjustatud meie poliitikale kaugeleulatuvat kahju. Uued ja vanad rahvuslased, natsionalistid, rahvuskonservatiivid – ükskõik, kuidas nad end ka ei nimetaks – on seljad kokku pannud ning suure tõenäosusega kuuleme selle teema ümber jahumist vähemalt valimisteni. No ei õnnestu vägisi võrdseks teha.

Meil on tähtsamaid muresid, mille üle pead murda. Kas või suur hulk puudulikult informeeritud kaasmaalasi. Kaupmehed ja meelelahutajad peavad vajalikuks oma tegemis­test informeerida ka eesti keelt mittevaldavaid inimesi, riik mitte.

Eesti riik ei ole ammu enam kodumaa ainult eestlastele. Meie hulgas on peaaegu kolmandik mitte-eestlasi. Ehk prooviks teha sammukese ühiskonna konsolideerimise poole ja laseks nad poliitikas kaasa rääkima?

SUURE TÕENÄOSUSEGA tulevad rahvaesindajaks pürgivad kaasmaalased enne valimisi lagedale hulga asendustegevuslike loosungitega, selmet parandada inimeste elukvaliteeti. Pigem külvatakse segadust ja tekitatakse pingeid naabriga.

Oleme kuulnud, et piirileping Venemaaga olevat kahjulik. Rail Baltic jagavat maa kaheks. Puidurafineerimise tehase vastastelt protestidelt on mõni poliitik nüüdseks oma dividendid korjanud. Nord Stream 2 vastaseid hüüatusi oleme poliitikute suust kuulnud ja suure tõenäosusega kuuleme ka edaspidi. Mina ei saa aru, kuidas see toru meie elu kahjustab. Pealegi tuleb see igal juhul, sest sakslased vajavad gaasi ja Vene oma tundub neile olevat soodsaim.