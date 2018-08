Suvi tõi bussisõitjatele mitu muudatust

Viljandimaa bussiliinidel on viimasel ajal tehtud peale tasuta sõidu veel muidki muudatusi. Viljandimaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Kaupo Kase möönis, et need on sõitjate soovid, mida keskus püüab arvestada nii palju kui võimalik. Juurde on tekkinud uusi bussipeatusi ja korrigeeritud on ka väljumisaegu.