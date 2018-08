«Umbes samal ajal uurisime koos Inglise firma Dawson esindajaga, kuidas saaks Eesti lamba villa kasutada meie toodetes,» räägib Susi. «Et Eestis toodetakse villa suhteliselt vähe, ei ole siin otstarbekas eraldi villapesemisvabrikut ehitada. Meil peetakse ju suureks karjaks seda, kus on 300 lammast. Arvestades, et iga lamba pealt saab kilo-poolteist villa ja Eestis on umbes 80 000 lammast, ei ole villakogus märkimisväärne. Samuti tundub mulle, et lambakasvatajad on killustunud ja pigem nokitseb igaüks omaette. Pole seda, kes sorteeritud villa kokku ostaks, kokku pressiks ja pesemisele saadaks. Kui vill on sorteeritud ja pestud, saaks seda ka tööstuslikult kasutada.»