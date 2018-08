Viljandimaa sündide arv tegi suvel hüppe

Kaljula ütles, et päris paljud tema tuttavad on lapseootel ja ta möönis, et mõnda neist mõjutab vanuse pealetulek. «Praegu on ju tingimused head,» ütles ta ja tõdes, et naised on rohkem sünnitama hakanud, sest vahepeal oli tähtsam karjäär, aga nüüd tahetakse rohkem lapsi saada. Kaljula sõnul on lapse kõrvalt tunduvalt raskem hiljem kooli minna või töökohta otsida. «Kui see on enne olemas, siis on pärast lihtsam jätkata sealt, kus pooleli jäi.»