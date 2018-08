Minister: on vale arusaam, et riik annab siseturvalisuse vabatahtlike hoolde

Andres Anvelt, 2003. aastal oli Viljandimaal politseinikke 99, 15 aastat hiljem on neid 58. Rahvaarv maakonnas on vähenenud 56 980-lt 46 782-ni. Vähenenud on ka kuritegevus. Kas vähenemised on proportsioonis ja kas politseinike arv Viljandimaal on mõistlik? Kes otsutab, mitu politseinikku peaks Viljandi maakonnas turvalisust tagama? Kas see on poliitiline või prefektuurisisene otsus? Poliitiline otsus on politseinike üldarv riigis, kuid see, kuidas nad prefektuuride, jaoskondade ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) tööliinide vahel jaotuvad, on PPA otsustada. Selle määramisel arvestatakse kindlasti nii elanike arvuga kui ka kuritegevuse määraga.