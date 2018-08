Pärast kümmet etappi on tandem sarjas viiendal kohal, kuid neljandast kohast lahutab neid kõigest paarkümmend punkti. Too vahe on meestel hamba verele ajanud, sest tänavusel hooajal oleksid nad seda neljandat kohta väärt. Samas tuleb arvestada Variku käevigastusega.