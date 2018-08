Marek Sadam: ma pole elus kordagi mingit päris tööd teinud

Marek Sadam tunnistab, et iga kontsert on talle proovikivi ning kui ühel hetkel enam närvi sisse ei tule, pole ka püünele asja.

Suure-Jaanis sündinud ja Kolga-Jaanis kasvanud Marek Sadam, sõpradele Mäx, on mees, kes loob ja laulab. Kuigi kunstnikuhing ise väidab, et see on lihtsalt tema töö, pole kahtlustki, et kõik, mis tema ajusagarate vahelt paberile jõuab või huulilt mikrofoni vupsab, on kantud siirast pühendumusest.