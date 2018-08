Suvised ilmad jätkuvad

Riikliku ilmateenistuse andmeil liigub homme üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö on selgem ja suurema sajuta. Tuul nõrgeneb ja puhub läänekaarest. Päeval jõuab Norra merele uus madalrõhkkond, mis laieneb servaga üle Skandinaavia. Tuul pöördub meil edelasse ja tugevneb. Sajuala üle mere ei jõua, küll aga areneb kohapeal pilverünki, millest kohati hoog vihma tuleb. Õhutemperatuur on öösel 7–12, rannikul kuni 17, päeval 17–21 kraadi.

Neljapäeval koondub kõrgrõhkkond Venemaale ja tõkestab tee lääne poolt survet avaldavale madalrõhkkonnale. Madalrõhulohk ühes vihmasajuga liigub Soome poole ja meie ilm on enamasti sajuta. Kuid kahe rõhuala vastasseisu tõttu on edela- ja lõunatuul tugev. Õhutemperatuur on öösel 10–14, rannikul kuni 17, päeval 20–24 kraadi.