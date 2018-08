Disainerid kogunevad Viljandimaa metsades

Kunstiakadeemia disainiteaduskonna dekaan Kristjan Mändmaa on suvekooli õnnestumise suhtes lootusrikas. "Juhendajateks on puidu hingeelu läbi ja lõhki tundvad, ülimalt kogenud disainerid. Jüri Kermik on uurinud Eesti puit- ja vineermööbli ajalugu ning juhatanud disainiõpet Brightoni ülikoolis Inglismaal. Simo Heikkilä vedas Aalto ülikooli puidustuudiot ning on saanud maailmakuulsaks oma loodusmaterjale rakendava tundliku disainiga. Ka osalevate tudengite taust on tugev – enamikul on olemas varasem kokkupuude puiduga ja disainikontekstis. Kahtlemata tuleb siit väga põnevaid lahendusi. Ka on Viljandi suvekooli toimumiseks lausa ideaalne paik. Siin on rohkesti inspireerivat metsamaastikku, abiks on võtta Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse rohke kogemustepagas ning lisaks on suur valik materjale ja tööriistu käeulatuses. Kindlasti ei jää meie selleteemaline ettevõtmine viimaseks."