Esmaspäevast algas veelinnujahi hooaeg

"Eesti on populaarne linnujahiturismi sihtkoht, meelitades siia jahimehi paljudest eri paikadest. Möödunud hooajad on aga näidanud, et pahatihti rikutakse jahinduse head tava või koguni jahieeskirja. Selleks et külalised austaksid meie jahikultuuri ja väldiksid lindude üleküttimist, on oluline jahimehi enne tegudele lubamist koolitada," selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.