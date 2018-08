Filmiarvustus. Naised maailma päästmas

Teadsin tegelikult juba treilerit vaadates, et ei kuulu värske märulikomöödia "Spioon, kes mu hülgas" ("The Spy Who Dumped Me") sihtrühma. Seda intrigeerivam tundus aga mõte oma silmaga üle kaeda, missugune näeb välja naislavastaja käe all vändatud märulikomöödia, mille peategelased on naised. Ma saan aru, et aeg on küps kõikvõimalikeks girl power-iaktsioonideks. Me tahame näha naisi poliitikas, firmade juhatuses, bussiroolis, militaarsektsioonis, veidramatel juhtudel isegi raskejõustikus.