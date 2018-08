Maakonnapõhised prefektuurid nelja piirkonda koondanud reformi järel on viljandimaalastel põhjust korrakaitse pärast nii rõõmustada kui ka muret tunda. 15 aasta jooksul on õigusrikkumised küll tunduvalt vähenenud, kuid koos sellega on vähenenud politseinike arv. See on kahanenud kaks korda kiiremini kui maakonna rahvaarv.