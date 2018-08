Konkurents tööjõu pärast muudab majanduse tugevamaks

Töökäte puudust teeninduses süvendab demograafiline olukord. Traditsiooniliselt on teenindusettevõtted, eriti just suvisel kõrghooajal, palganud tööle noori, kellele on see töö ajutine rakendus õpingute kõrval või vahel.

VEEL MÕNI AASTA tagasi ei olnud noorte töötajate leidmine kuigi suur katsumus, sest sellesse ikka oli jõudnud kaheksakümnendate lõpu põlvkond – siis sündis Eestis aastas mäletatavasti üle 25 000 lapse. Üheksakümnendatel hakkas sündide arv kiirelt kahanema, jõudes madalpunkti 1998. aastal, mil nägi ilmavalgust vaid 12 000 last. Praeguseks on see kõige väiksem aastakäik saanud 19-20-aastaseks ja lõpetanud keskkooli, sobides hästi lisatööjõuks teeninduses.

Noorte nappus tähendab, et nüüd peavad tööandjad puudujäägi korvamiseks värbama rohkem vanematest earühmadest ja olema tõenäoliselt valmis maksma ka kõrgemat palka. Palgastatistika põhjal on viimase kolme aasta jooksul keskmine brutopalk majutuse ja toitlustuse vallas kasvanud 27 protsenti, riigis tervikuna 23 protsenti. Samas on tegevusala keskmine palgatase vaevu üle 800 euro ja absoluutsummas on lõhe riigi keskmisega isegi kärisenud.

Krooniline tööjõupuudus võib viia olukorrani, kus hakkame võõrtööjõudu ehituse ja tööstuse kõrval rohkem nägema ka teenindussfääris. Vähemasti seal, kus eesti keele oskus pole esmatähtis.

TÖÖSTUSES ON tööjõupuudus vähemasti konjunktuuriuuringute põhjal pisut taandunud. Esimeses kvartalis võis täheldada ka vabade ametikohtade arvu stabiliseerumist.

Kui avalikkuses kiputakse enamasti kurtma kvalifitseeritud töötajate nappuse üle, siis varem on andmed näidanud pigem seda, et tööjõupuuduse üle kipuvad kurtma ettevõtted ja tööstusharud, kus tootlikkus ehk lisandväärtus töötaja kohta on väiksem – erandiks IT sektor. Selline seos viitab, et probleemiks ei ole mitte niivõrd kvalifitseeritud, kui odava tööjõu nappus.