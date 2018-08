Juhtkiri. Politsei väärib kosumist

Eesti politsei on pärast riigi iseseisvuse taastamist koos ühiskonnaga tundmatuseni muutunud. Kindlasti on muutunud ka arusaam, kui suur on politseis töötavate inimeste optimaalne arv. Ent kui vaadata viimast 10 või 15 aastat, siis Viljandimaal on korrakaitsjate hulk kahanenud ilmselgelt liiga palju, olgugi et kuritegevus on protsentuaalselt veelgi rohkem vähenenud.