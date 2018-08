Keskerakond on endale tulevasteks valimisteks kõvasti hääli juurde võitnud, tõdetakse seekordses Sakala stuudios. Nii annab põhjust väita tõik, et nõndanimetatud tasuta busside süsteem on üle ootuste hästi tööle hakanud ja maakonnaliine kasutavate inimeste arvu tublisti kasvatanud.