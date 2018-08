Pilistveres tähistatakse ERSP aastapäeva

„Hoolimata riskist, mida tõi endaga kaasa väljakutse esitamine kompartei terroriaparaadile, tajusid ERSP algatajad, et aeg on küps poliitilise süsteemi muutuseks. Selle asemel, et edasi loota kompartei sisemisele uuenemisele ja Moskvast lubatud reformidele, püstitas ERSP lihtsa, ent hingematvalt julge eesmärgi - muutuse aluseks on Eesti Vabariigi poliitilise sõltumatuse täieulatuslik taastamine - taastamine rahvusriigina.“