Tühja paki uuring näitab võõra tubaka pealetungi

Uuringus tõdetakse, et üle Eesti on salasigarettide ja välismaa maksumärkidega suitsude osakaal jäänud põhimõtteliselt samaks, kuid Ida-Virumaalt on suurem turg liikunud Lõuna-Eestisse.

«On hea meel näha, et idapiiril on olukord paranenud, selles mängib kindlasti rolli maksu- ja tolliameti hea töö. Ilusat trendi varjutab aga piirikaubanduse kiire kasv, mis tuleneb märkimisväärsest aktsiisierinevusest mitme naaberriigiga,» ütles Tubakatootjate Eesti Assotsiatsiooni esimees Taavi Salumets. Lisaks nentis ta, et piirikaubandus lähiajal hinnaerinevuse tõttu ei vaibu ja see vähendab omakorda ka riigile laekuvat maksutulu.