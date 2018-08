Ühesõnaga: Alko1000 omanikel on soov avada oma uks Centrumi taga Toom Tekstiili tehasehoones, kuid linnavõimule ei meeldi, et see uks on kavandatud Keskuse tänava äärde nii, et seda lahutavad autodest vaid paar meetrit kõnniteed ja torupiire. Raad siiski ei ütle, et selle koha peale ei saa niisugust poodi teha: viidagu suure kaupluse sissepääs parkla rajamiseks tehtava sopiga samasse külge ja antagu minna. Nii ei taheta aga ruumiloogikale ja hoone konstruktsioonile viidates toimida.