Nädala nägu. Järgmine vallavanem linnas

Sel nädalal Viljandi Linnahoolduse juhiks valitud Sulev Kannimäel on ette näidata päris mõjus CV. Vallavanema ja abivallavanemana ametis oldud aastad tähendavad, et ta on suure tüki oma elust tegelnud majandusküsimustega, teinud eelarveid ning teab hästi, kuidas hoida korras teid ja korraldada inimeste tööd. Eks näe paljud linna- või vallakodanikud omavalitsusjuhti niikuinii ju eelkõige ülemkojamehena, kelle ülesanne on hoida tänavad puhtad ja muru niidetud.