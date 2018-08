Otsustasin uurida, kes olid Looritsad ja kes need sambad tegi. Teadsin vaid seda, et Viljandis Eha tänav 1 on maja, mida vanemad inimesed kutsuvad seniajani Looritsa majaks. Huvitav on seegi, et selles majas on mõnda aega elanud dirigent Roman Toi ja karikaturist Evald Reier.