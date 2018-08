Vaba mõte. Enneminuaegne lugu

Kui Sakala kultuuritoimetaja Margus Haav viitas tänavuse Viljandi pärimusmuusika festivali viimasel päeval selle ürituse looja ja pealiku Ando Kivibergiga tehtud intervjuus tõigale, et noori on publiku hulgas tähelepanuväärselt palju, enamik nendest nooremad kui festival ise, ütles Kiviberg järgmist: «Mul tekkis enne festivali ka selline äratundmine, korraks jooksis isegi juhe kokku. Nii saad aru, mida tähendab relatiivsusteooria, kõik on suhteline. /.../ Siis saad aru, et see on niisugune maailm, mille sees on veel suuremaid maailmu.»