4052 punkti kogunud ning seitsmelt alalt eelkõige kolmandaid ja neljandaid kohti saanud sportlane tähendas, et ükski ala tal just suurepäraselt välja ei tulnud, kuid polnud ka päris ebaõnnestumisi ning see tagas lõppkokkuvõttes meeldiva koha ja tulemuse.