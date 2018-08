Robert Annuse käe all valminud muusikalist suvelavastust «Kremli ööbikud» legendaarsest lauljast ja muusikust Jaak Joalast käivad Narvas vaatamas tuhanded inimesed. See, et esituspaigaks on Tartu Uus Teater valinud just piiriäärsed Kreenholmi tööstusvaremed, on sümboolne ja arukas, õige mitmes mõttes.