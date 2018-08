Mikk Maaten: võita tahaks, ega muud võimalust ole

Pärast mais ja juunis peetud kaht esimest etappi on Mikk Maateni ja leedulanna Ernesta Globytė auto numbriga 5 GSR Motorsport Volkswagen Golf GTI TCR-i punktiarvestuses teisel kohal. Juunikuise võistluse võitsid Maaten ja Globytė kindlalt. Kiireimad olid nad ka maikuisel etapil, kuid pentsiku tehnilise rikke tõttu kaotatud üheksa ringi ei lubanud toona viiendast kohast kõrgemale tõusta. Tiitlivõimaluse säilitamiseks on seekord vaja võitu.

Kui mõlemad eelmised võidusõidud olid neljatunnised, siis täna kestab võistlus koguni kuus tundi. Sarja kolmanda etapi start antakse Biķernieki rajal kell 14 ja finiš on kell 20. Praegu on stardinimekirjas 16 autot.

"Võita tahaks, ega muud võimalust ole. Et seekordne sõit kestab kauem, on tiimis veel ka kolmas sõitja, leedulane Mindaugas Boguševičius," ütles Mikk Maaten ning lisas, et leedulane on üsna kogenud, muu hulgas osalenud Palanga 1000 kilomeetri sõidus.

Tiimi peakonkurendi, numbri 58 all sõitva Rotoma Racingu BMW kohta teadis Maaten öelda, et ka sellega sõidetakse ilmselt kolmekesi. "Eks palju olenegi sellest, kui kiire see kolmas sõitja neil on," lausus ta ning lisas: "Kahju, et nii vähe autosid on etapiks üles antud, aga ehk tuleb veel mõni juurde."